CGG : en hausse après des résultats et des objectifs encourageants

CGG bondit de 4,2% à 2,16 euros, soutenu par la progression de ses résultats trimestriels et l'annonce de ses objectifs 2021. Au troisième trimestre, la société de services pétroliers sauvée de la faillite au prix d'un vaste plan de restructuration et d'une augmentation de capital massive, a dégagé un résultat opérationnel des activités de 40,4 millions de dollars, contre une perte de 24 millions un an plus tôt. Le taux de marge est ressortie à 12,1% après 11,7% au trimestre précédent, et -7,5% au troisième trimestre 2017.L'Ebitda des activités a atteint 109,1 millions, en hausse de 21,8%. La marge d'Ebitda ressort à 32,8%, contre 32,5% au précédent trimestre et 28% il y a un an. Le chiffre d'affaires a progressé de 4% à 332,9 millions.Sophie Zurquiyah, directeur général de CGG, a déclaré : " Nos résultats confirment un marché en amélioration progressive. Notre activité Géoscience a réalisé une performance soutenue ; le Multi-Clients a été porté par un niveau élevé d'après-ventes mais impacté par le report de la signature d'un accord de préfinancement sur octobre. La forte amélioration des volumes en terrestre a permis à l'Equipement d'atteindre une marge opérationnelle à deux chiffres. Les activités d'Acquisition de données souffrent toujours de conditions de prix dégradées dans des marchés peu différenciés".Dans ce contexte, le directeur général a confirmé ses objectifs 2018 sur la base d'opportunités importantes en multi-clients et de livraisons d'équipements soutenues en fin d'année.Dans un communiqué distinct, CGG a présenté son plan stratégique pour 2021. Le groupe organise aujourd'hui à Londres une journée Investisseurs au cours de laquelle il fera le point sur sa vision stratégique pour assurer sa croissance pérenne.CGG vise un chiffre d'affaires des activités à 1,7 milliard de dollars, à plus ou moins 5%, dont plus de 30% provenant de nouveaux produits.La marge d'Ebitda des activités est attendue à 45%, à plus ou moins 300 points de base (32,8% au troisième trimestre 2018).La marge opérationnelle des activités devrait être supérieure à 15% du chiffre d'affaires (12,1% au troisième trimestre 2018).CGG entend générer un fort cash-flow disponible des activités de 300 millions de dollars, à plus ou moins 10%.Enfin, le levier financier, soit le ratio Dette nette/Ebitda devra être inférieur à un. Au troisième trimestre 2018, il atteint 1,9.CGG escompte atteindre ces objectifs en évoluant vers un modèle "Asset Light ", faiblement capitalistique, qui s'appuie sur ses collaborateurs, ses données et ses technologies et en renforçant nos positions de leaders dans nos trois activités principales et différenciantes - Géoscience, Multi-Clients et Equipement.Fort de ce nouveau profil, le groupe espère devenir une entreprise performante et créatrice de valeur pour ses actionnaires et pour ses collaborateurs.