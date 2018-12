CGG et OMV poursuivent leur coopération avec l'extension pluriannuelle d'un centre d'imagerie dédié

Paris, France - le 4 décembre 2018

CGG annonce le renouvellement pour une nouvelle période de trois ans de son contrat avec OMV pour l'exploitation d'un centre d'imagerie dédié dans son siège social de Vienne (Autriche). Ce renouvellement garantit à OMV un accès privilégié à l'expertise et aux technologies de CGG en imagerie sismique et en caractérisation de réservoirs. Le soutien apporté par CGG pour l'imagerie et l'interprétation des données géophysiques et géologiques d'OMV et l'esprit de collaboration entre les équipes doivent favoriser une meilleure compréhension des blocs miniers exploités par OMV à travers le monde.



Depuis l'ouverture du centre en 1979, CGG et OMV ont développé ensemble ce partenariat stratégique qui fournit à OMV des géo-scientifiques expérimentés et leur permet de bénéficier d'un accès aux dernières technologies de CGG ainsi que d'un soutien d'experts et de la puissance de calcul des centres de CGG à Paris et à Londres.

Christopher Veit, SVP Exploration, Développement & Production, OMV Upstream, a déclaré : "Les technologies géophysiques sont des éléments déterminants pour le succès futur des activités pétrolières et gazières en amont d'OMV et je suis très heureux qu'OMV continue son partenariat stratégique avec CGG. La poursuite de notre coopération à long terme avec CGG sera bénéfique pour OMV."

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : "Le centre OMV est le plus ancien des 11 centres dédiés opérés par CGG pour le compte de ses clients à travers le monde. Sa longévité témoigne de la solidité de notre relation avec OMV et du niveau de confiance qui existe entre nos deux sociétés. C'est aussi un excellent exemple de la valeur que ce type de partenariat stratégique peut apporter aux deux parties. L'interaction étroite nous met constamment au défi de développer et de mettre en oeuvre de nouvelles technologies et de nouveaux processus itératifs qui se traduisent par une forte valeur commerciale et qui répondent et souvent dépassent les attentes de nos clients."

A propos de CGG

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5 200 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

A propos de OMV

OMV is producing and marketing oil and gas, innovative energy and high-end petrochemical solutions - in a responsible way. With Group sales of EUR 20 bn and a workforce of around 20,700 employees in 2017, OMV Aktiengesellschaft is one of Austria's largest listed industrial companies. In Upstream, OMV has as strong base in Romania and Austria and a balanced international portfolio, with the North Sea, the Middle East & Africa and Russia as further core regions. 2017 daily production stood at approximately 348,000 boe/d. In Downstream, OVM operates three refineries with a total annual processing capacity of 17.8 mn tonnes and more than 2,000 filling stations in ten countries as of year-end 2017. OMV operates a gas pipeline network in Austria and gas storage facilities in Austria and Germany. In 2017, gas sales volumes amounted to 113 TWh.

Contacts

Direction Communications

& Relations Investisseurs CGG

Christophe Barnini

Tél: + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: invrelparis@cgg.com







Relations Investisseurs CGG



Matthieu Lugez



Tél: + 33 1 64 47 35 46



E-Mail: invrelparis@cgg.com











Relations Publiques OMV

Andreas Rinofner

Tél: +43 1 40440-21472

E-Mail: public.relations@omv.com





Relations Investisseurs OMV

Florian Greger

Tél: +43 1 40440-22421

E-Mail: investor.relations@omv.com





