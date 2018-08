CGG : forte hausse après les trimestriels

02/08/2018 | 15:04

Ce matin, le groupe CGG annonçait renouer avec les bénéfices au 2e trimestre ; une nouvelle manifestement saluée par les investisseurs, le titre du groupe de géosciences progressant de plus de 4% à la Bourse de Paris.



CGG a en effet dévoilé un résultat net part du groupe de 47,4 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2018, à comparer à une perte de 169,7 millions sur la même période de 2017, et un EBITDAs des activités de 110 millions, soit un taux de marge de 33%.



Le chiffre d'affaires des activités s'est établit à 338 millions de dollars, en baisse de 3% d'une année sur l'autre. Les contributions respectives des segments du groupe ont été de 60% pour GGR, de 21% pour l'équipement et de 19% pour l'acquisition de données contractuelles.





