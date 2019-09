CGG : lancement par Sercel de GPR

16/09/2019 | 07:57

CGG annonce le lancement par Sercel de GPR, un nouveau node dédié aux applications en fond de mer (OBN).



GPR est équipé de très large bande de fréquences qui permettent de collecter des données de qualité supérieure de celles recueillies par des capteurs conventionnels.



Pascal Rouiller, PDG de Sercel, a déclaré : 'GPR renforce la position de CGG et la hisse au tout premier rang du marché croissant de l'OBN. Fort de nos expertises en équipement, géoscience et études multi-clients, nous confirmons notre engagement à relever les défis de l'évolution de l'industrie et à proposer à nos clients une gamme unique de solutions OBN '.



' Le lancement de GPR par Sercel constitue une nouvelle technologie avancée pour redynamiser les opportunités d'exploration et de production dans tous les bassins sédimentaires à travers le monde.'



