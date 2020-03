CGG : lanterne rouge du SBF 120 après la présentation de ses perspectives

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse a fraîchement accueilli les perspectives dévoilées vendredi par CGG : l'action du groupe de services parapétroliers chute de 7,8% à 2,07 euros dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, accusant le plus fort repli de l'indice SBF 120.

Le groupe a annoncé tabler sur une croissance autour de 5% de son chiffre d'affaires en 2020, tout en indiquant surveiller l'impact du coronavirus sur son activité, après avoir enregistré une hausse de ses résultats en 2019.

Pour 2020, CGG anticipe une "croissance à un chiffre, en milieu de fourchette", soit autour de 5%, par rapport au chiffre d'affaires 2019, retraité de 50 millions de dollars de commissions de transferts exceptionnels. Cet objectif intègre également un impact limité du Covid-19, a expliqué CGG.

Au sujet de cette crise sanitaire, CGG a expliqué rester vigilant concernant "l'évolution de la situation sur nos activités et [...] une révision possible par nos clients des plans E&P [Exploration et production,NDLR] compte tenu de la volatilité du prix du pétrole".

CGG prévoit cette année une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 50%, stable par rapport à celle de 2019 retraitée là encore de l'impact des commissions de transferts exceptionnels. La marge opérationnelle est attendue à 15%, également stable par rapport à celle de 2019, une fois retraitée des commissions de transferts et "compte tenu d'amortissements multiclients 2020 plus élevés à hauteur de 350 millions de dollars", a expliqué le groupe. CGG anticipe également un flux de trésorerie libre des activités compris entre 175 millions et 200 millions de dollars et s'attend à dégager un flux de trésorerie net positif.

CGG entend également accélérer ses investissements avec une enveloppe de 365 millions à 400 millions de dollars prévue pour 2020, soit 100 à 125 millions de plus qu'en 2019.

En 2019, le groupe a dégagé une perte nette de 61,5 millions de dollars, contre une perte de 95,8 millions de dollars un an plus tôt. Le résultat net des activités poursuivies s'est établi à 126,2 millions de dollars, contre 504,2 millions de dollars en 2018.

Le chiffre d'affaires dit des activités s'est établi à 1,4 milliard de dollars, en hausse de 14% sur un an. Pour le seul quatrième trimestre, CGG a vu son chiffre d'affaires des activités reculer à 396 millions de dollars, contre 437,6 millions de dollars un an plus tôt.

Ces chiffres sont conformes aux données préliminaires publiées par le groupe début janvier. Sur la base de ces données, le groupe avait indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires autour de 1,4 milliard de dollars pour 2019 et autour de 393 millions de dollars pour le seul quatrième trimestre.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des activités s'est inscrit à 720,8 millions de dollars en 2019, contre 556 millions de dollars en 2018, pour un taux de marge d'Ebitda des activités de 51,5%, contre 45,3% en 2018.

Le résultat opérationnel des activités s'est inscrit à 247,3 millions de dollars, contre 142,3 millions de dollars un an plus tôt, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle de 17,7%, contre 11,6% en 2018.

CGG a par ailleurs dégagé un flux de trésorerie net positif de 186 millions de dollars, une première depuis 2012, en ligne avec son estimation livrée en janvier de 185 millions de dollars.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,37 milliard de dollars, sur un Ebitda de 696 millions de dollars, sur un résultat opérationnel de 232 millions de dollars et sur une perte nette de 5 millions de dollars.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: FXS - LBO

(Eric Chalmet a contribué à cet article)

