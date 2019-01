CGG : le chiffre d'affaires aurait augmenté de 16% et la dette reculé de 4% au T4 2018

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services parapétroliers CGG a publié mercredi de manière anticipée une partie de ses comptes du quatrième trimestre 2018, révélant une hausse des revenus pour son nouveau périmètre ainsi qu'une diminution de l'endettement.

Au dernier trimestre de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires de l'ancienne Compagnie générale de géophysique aurait atteint 432 millions de dollars, en hausse de 16% sur un an et de 54% par rapport aux ventes du trimestre précédent. Ce montant inclut les revenus des divisions Géosciences, pour 108 millions de dollars, Multi-clients, pour 219 millions, et les ventes externes en équipements Sercel, pour 105 millions.

Le segment Acquisition de données sera, à compter du quatrième trimestre 2018, présenté et classé comme une activité abandonnée et détenue en vue de la vente, conformément à la norme comptable IFRS 5.

Au niveau du bilan, la dette nette de CGG aurait reculé de 4,3% entre fin septembre et fin décembre, à 736 millions de dollars. La liquidité du groupe aurait progressé de 5,6% sur la même période, à 435 millions de dollars.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, Christophe Barnini, directeur de la communication de CGG, a expliqué que le groupe avait préféré publier quelques éléments de ses résultats du quatrième trimestre 2018 de manière anticipée afin de "rassurer" les investisseurs, après la forte baisse des cours du pétrole intervenue en fin d'année dernière.

Les résultats définitifs du quatrième trimestre du dernier exercice seront publiés le 8 mars prochain, avant l'ouverture de la Bourse de Paris. "A quelques éléments près, ils confirmeront les montants annoncés ce jour", a assuré Christophe Barnini.

CGG a présenté le 7 novembre un chantier colossal qui doit fondamentalement transformer la physionomie du groupe en le faisant évoluer vers un modèle d'entreprise plus faible en infrastructures propres, par le biais notamment de cessions. A horizon 2021, les dirigeants de CGG tablent sur un chiffre d'affaires d'environ 1,7 milliard de dollars, contre 1,3 milliard en 2017, et sur une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des activités de 45%, à plus ou moins 300 points de base. A fin 2021, le ratio dette nette sur Ebitda devrait être inférieur à 1.

