CGG : nomination d'un directeur financier

26/07/2018 | 13:52

CGG annonce la nomination de Yuri Baidoukov comme directeur financier, à compter du 1er septembre. Apportant au groupe 25 ans d'expertise dans l'industrie pétrolière et gazière, il sera basé à Paris et rapportera au directeur général, Sophie Zurquiyah.



Yuri Baidoukov est actuellement directeur financier groupe d'OiLSERV, une société de services pétroliers. Il a auparavant exercé les fonctions de directeur financier de Maersk Oil US, et celle de directeur financier groupe de la société russe Integra Group.



