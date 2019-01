CGG : nouvelle étude multi-clients en Oklahoma

15/01/2019 | 08:22

CGG annonce avoir démarré une nouvelle étude multi-clients terrestre 3D dans le bassin d'Anadarko en Oklahoma. Cette étude à haute densité, dénommée Extension Chickasha, couvre 306 milles carrés et renforce la couverture existante du groupe de géosciences sur la zone.



L'Extension de Chickasha permettra à partir des données à très large bande de fréquences de relier toutes les études multi-clients 3D de CGG déjà existantes dans cette zone, et de proposer aux compagnies pétrolières un produit de haute qualité.



Les données préliminaires seront disponibles en mai 2019 et les données finales en septembre 2019. Elles permettront à l'industrie de mieux comprendre la géologie des réservoirs et d'en optimiser le développement et de maximiser la récupération des hydrocarbures.



