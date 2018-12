CGG obtient le renouvellement pour trois ans d'un contrat avec OMV

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services parapétroliers CGG a annoncé mardi le renouvellement pour une période de trois ans d'un contrat avec le groupe énergétique autrichien OMV pour l'exploitation d'un centre d'imagerie dédié au sein de son siège social de Vienne.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Depuis l'ouverture du centre en 1979, CGG et OMV ont développé ensemble ce partenariat stratégique qui fournit à OMV des géo-scientifiques expérimentés et leur permet de bénéficier d'un accès aux dernières technologies de CGG ainsi que d'un soutien d'experts et de la puissance de calcul des centres de CGG à Paris et à Londres.

- Ce renouvellement garantit à OMV un accès privilégié à l'expertise et aux technologies de CGG en imagerie sismique et en caractérisation de réservoirs. Le soutien apporté par CGG pour l'imagerie et l'interprétation des données géophysiques et géologiques d'OMV et la collaboration entre les équipes doivent favoriser une meilleure compréhension des blocs miniers exploités par OMV à travers le monde.

- Aucun élément financier n'a été communiqué.

