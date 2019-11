CGG :, parmi les plus fortes hausses du SRD à la mi-séance du mercredi 6 novembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG (+5,48 à 2,43 euros)Trimestre après trimestre, le redressement de CGG se confirme et le marché apprécie. Le titre du spécialiste de la recherche sismique signe l'une des plus fortes progressions du SBF 120. Au troisième trimestre 2019, le groupe a réalisé un bénéfice net de 40,7 millions de dollars, contre une perte nette de 1,5 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel des activités a bondi de 83 % à 111 millions. L'Ebitda des activités est ressorti à 225 millions, en hausse également de 83 %. Le taux de marge atteint 59 %, contre 43,8 % un an plus tôt.