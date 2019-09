CGG : porté par un vent d'optimisme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG bondit de plus de 12% à 2,09 euros, au plus haut depuis début novembre. Les investisseurs saluent le retour à meilleure fortune du spécialiste des technologies sismiques pour l'exploration pétrolière. Durement frappé par la chute des cours du pétrole ces dernières années et sauvé de la faillite en 2017, le groupe a revu à la hausse ses objectifs annuels grâce à la reprise des investissements des compagnies pétrolières. Ainsi, son chiffre d'affaires devrait dépasser 350 millions de dollars, en raison de fortes ventes multi-clients et d'une demande soutenue en Géoscience et Équipement.En conséquence, le chiffre d'affaires 2019 devrait augmenter de plus de 10% d'une année sur l'autre et non plus de moins de 10%. La marge d'Ebitda est prévue autour de 50% contre 45% auparavant et le résultat d'exploitation devrait ressortir à 200 millions de dollars, contre entre 75 et 125 millions anticipé jusque là.Le marché visait de son côté une hausse de 12% du chiffre d'affaires, une marge d'Ebitda de 48,6% et un résultat d'exploitation de 162 millions de dollars.Aussi, CGG prévoit un cash-flow net du groupe positif sur l'année 2019, soit la première génération de cash annuelle positive depuis 2012. Les analystes escomptaient un cash-flow net du groupe négatif de 3 trois millions de dollars.En Bourse, CGG, qui s'est définitivement désengagé cette année de son activité historique, l'acquisition de données sismiques (l'échographie des sous-sols), considérée comme trop capitalistique, affiche désormais un gain de 79% depuis le début de l'année.Selon Société Générale, cette tendance devrait se poursuivre dans les mois à venir en raison de l'amélioration des fondamentaux du secteur. Le broker a ainsi confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 2,77 euros, reflétant un potentiel de hausse de plus de 30% par rapport au cours actuel.