CGG présente son plan stratégique pour 2021

Leading through Change

PARIS, France - 7 Novembre 2018 - CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial des géosciences, organise aujourd'hui à Londres une journée Investisseurs au cours de laquelle elle fera le point sur sa vision stratégique pour assurer sa croissance pérenne.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

"Notre plan de marche vise à assurer une rentabilité pérenne de CGG à travers les cycles et à faire croître le Groupe de façon organique et rentable. Nous atteindrons cet objectif en évoluant vers un modèle "Asset Light ", faiblement capitalistique, qui s'appuie sur ses collaborateurs, ses données et ses technologies et en renforçant nos positions de leaders dans nos trois activités principales et différenciantes - Géoscience, Multi-Clients et Equipement. Forts de ce nouveau profil, nous serons en mesure d'adresser les défis de nos clients en exploration, développement et production et de faire de CGG une entreprise performante et créatrice de valeur pour ses actionnaires et pour ses collaborateurs."

Ambitions financières 2021



Chiffre d'affaires des activités à 1,7Md$ +/- 5%, dont plus de 30% provenant de nouveaux produits

Marge d'EBITDAs des activités à 45%, +/- 300 points de base

Marge opérationnelle des activités supérieure à 15% du chiffre d'affaires

Forte génération de cash-flow disponible des activités de 300m$, +/- 10%

Levier financier (Dette nette/EBITDA) inférieur à 1x Plan stratégique 2021



Assurer la profitabilité de CGG au travers des cycles Evolution de CGG vers un modèle "Asset Light", faiblement capitalistique, via une exposition fortement réduite en Acquisition Réduction de la base de coûts administratifs et supports d'environ 40m$ d'ici 2021 Amélioration de la structure du bilan et forte génération de cash

Renforcer les positions leaders de CGG Géoscience : TCAC 2017-2021 entre 9% et 12% et renforcement de la position de leader et de la profitabilité Multi-Clients : TCAC 2017-2021 entre 7% et 10% et taux de génération de cash vs investissement supérieur à 1,5x Equipement : TCAC 2017-2021 entre 27% et 30% et marge opérationnelle incrémentale supérieur à 25%

Développer de nouveaux secteurs de croissance organique rentable Extension de nos activités dans l'ensemble de la chaine de valeur depuis l'Exploration à la Production Développement dans des domaines proches, déploiement des technologies numériques et diversification de notre activité Equipement

Coûts estimés de mise en oeuvre Toutes les évolutions et leurs implémentations se feront conformément aux obligations légales et aux processus en vigueur dans les pays concernés. Impact sur la trésorerie d'environ 200m$- 250m$ sur 2019-2021, avec un retour sur investissement d'environ 2,5 / 3 ans Impact sur le compte de résultat d'environ 400m$- 450m$ entre le quatrième trimestre 2018 et 2021



Plan stratégique 2021 de CGG

Les ambitions financières de CGG pour 2021 s'appuient sur un plan stratégique global visant à doter CGG d'un profil pérenne de croissance organique rentable. Ce plan s'articule autour de trois impératifs opérationnels :

Assurer la profitabilité de CGG au travers des cycles

CGG va évoluer vers un modèle d'entreprise "asset-light", faiblement capitalistique. Le groupe réduira sa dépendance à l'activité Acquisition qui fait face depuis quelques années à une surcapacité structurelle, à une absence de différentiation technologique, à des prix très bas et à une structure de coûts fixes élevés. CGG prévoit ainsi de mettre en oeuvre au sein de l'activité acquisition, en pleine conformité avec toutes les obligations légales, les ajustements stratégiques suivants:

En Marine : Ajustement sur une flotte de 3 navires en 2019 Recherche d'un partenariat stratégique pour opérer ces navires de manière rentable

Terrestre : arrêt de l'activité après une période de réduction progressive

Multi-Physiques : mise en vente de cette activité



CGG va monétiser, quand l'opportunité se présentera, ses participations dans les « joint-ventures » Argas et SBGS.

L'organisation et la structure de coûts du Groupe CGG va évoluer. Des ajustements appropriés devraient être opérés dans les fonctions support en fonction des orientations stratégiques suivies. CGG va également se focaliser sur sa génération de cash, optimiser sa structure de bilan et réduire le coût de sa dette.





Renforcer la position de leader de CGG

CGG entend s'appuyer sur ses collaborateurs, ses données et ses technologies, en se renforçant en Géoscience, Multi-Clients et Equipement ; ses trois activités rentables à travers les cycles, à forte valeur ajoutée et les plus à même de bénéficier de la reprise du marché.

L'activité Géoscience a maintenu sa part de marché et sa profitabilité tout au long de la crise récente grâce à une offre de haut de gamme et différenciante en traitement/imagerie que les clients reconnaissent et valorisent. Les actions stratégiques visent, dans un marché en reprise, à renforcer la position de leader et la profitabilité de cette activité.

L'activité Multi-Clients a bien performé au cours des cycles et bénéficie depuis 2017 d'une reprise de son marché d'exploration offshore. Dans le cadre du plan stratégique, cette activité pourra désormais choisir les meilleurs prestataires pour ses projets et ainsi proposer à ses clients un portefeuille complet de produits et solutions, depuis les données de puits et de géologie jusqu'aux données sismiques 2D et 3D, et aux offres intégrées leur permettant d'améliorer leur efficacité en exploration.

L'activité Equipement dispose de la flexibilité industrielle nécessaire pour absorber les cycles, tout en maintenant ses investissements en recherche développement et ses ressources pour profiter des phases de rebond. Dans un marché qui se redresse, elle bénéficiera de sa très large base installée en Terrestre, tandis qu'en Marine, de nombreux streamers sont en fin de vie et devront être remplacés. De plus, les outils de puits et les jauges continuent de bénéficier d'une demande soutenue pour l'industrie des hydrocarbures non conventionnels aux Etats-Unis.

Développer de nouveaux secteurs de croissance organique

Pour atteindre son ambition de croissance dont 30% proviendront d'activités nouvelles et pour profiter de la reprise progressive du marché de l'exploration offshore, CGG va se développer de façon organique et profitable dans de nouveaux domaines d'activité. Cela inclut notamment des métiers adjacents, les services et solutions pour le développement des réservoirs, le marché des hydrocarbures non conventionnels, la mise oeuvre de technologies avancées en Géoscience et dans le digital mais également dans la diversification de l'activité Equipement.

La présentation du Capital market day est désormais disponible sur notre site web et l'évènement sera retransmis en direct à partir de 10h00 (heure de Paris), 9h00 (heure de Londres) sur www.cgg.com.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois segments, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie près de 5 200 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients.

CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

