CGG réduit le cycle de l'imagerie fond de mer du champ pétrolier Mad Dog dans le Golfe du Mexique

Paris, France – le 12 juin 2019

CGG annonce ce jour la performance de son activité de Traitement / Imagerie de sa division Geoscience, qui a amélioré de façon très importante la qualité de l'image sismique du sous-sol du champ pétrolier Mad Dog dans la région du Green Canyon dans le golfe du Mexique.

Grâce à des investissements majeurs en technologies d'imagerie et en puissance de calcul, CGG a été en mesure de réduire de près de la moitié le temps de traitement du projet tout en livrant des images des zones pré-salifères fortement améliorées. Un accès rapide à des images de haute qualité était essentiel pour BP et ses partenaires pour pouvoir modifier et optimiser le programme de forage en cours.

Le traitement des données sismiques fond de mer (Ocean Bottom Nodes - OBN) à l’aide de la technologie FWI (full-waveform inversion), pour dériver le modèle de vitesse, a rendu possible cette amélioration significative en terme d'imagerie sous le sel du champ Mad Dog. Le temps de cycle du projet a été réduit d’une façon significative par rapport aux autres projets dont le modèle de vitesse était construit à partir de méthodes d'interprétation discrètes. La technologie FWI a permis d’obtenir très rapidement un modèle de vitesse amélioré et une migration supérieure pour l'imagerie en profondeur quelques semaines seulement après la livraison des données OBN.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « CGG a démontré une fois de plus sa position de leader en imagerie OBN dans le monde entier, en particulier pour l'imagerie sous le sel dans les eaux profondes du golfe du Mexique. Grâce à notre technologie de pointe et à notre étroite collaboration avec les géophysiciens en imagerie et en interprétation de nos clients, CGG continue d'améliorer la qualité de l'image sismique et de réduire le temps de cycle de tous les projets d'imagerie dans le monde. »

A propos de CGG :

CGG ( www.cgg.com ) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie près de 5 100 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts

Direction Communications

& Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél: + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: christophe.barnini@cgg.com









Pièce jointe