CGG : relève ses objectifs pour 2019 après des résultats en hausse au 3e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services parapétroliers CGG a relevé mercredi ses objectifs de résultat opérationnel et de chiffre d'affaires des activités pour 2019, après avoir vu ses résultats progresser au troisième trimestre.

Pour l'exercice 2019, CGG vise désormais une croissance "supérieure à 10%" sur un an de son chiffre d'affaires des activités, une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des activités de l'ordre de 50% et un résultat opérationnel des activités supérieur à 200 millions de dollars, selon les documents d'une présentation aux analystes publiés sur le site internet du groupe.

CGG tablait précédemment sur une croissance à un chiffre en haut de fourchette de son chiffre d'affaires des activités, une marge d'Ebitda des activités de l'ordre de 45%, ainsi qu'un résultat opérationnel des activités compris entre 75 et 125 millions de dollars.

En outre, le groupe "confirme son objectif de générer un cash-flow net positif sur l'exercice 2019, au regard du niveau élevé de 167 millions de dollars atteint ce trimestre", a indiqué la directrice générale de CGG, Sophie Zurquiyah, citée dans un communiqué.

Au troisième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 40,7 millions de dollars, contre une perte de 1,5 million de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires dit des activités s'est établi à 381,7 millions de dollars, contre 281,5 millions de dollars un an plus tôt, et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des activités s'est inscrit à 225,3 millions de dollars, contre 123,3 millions de dollars, pour un taux de marge d'Ebitda des activités de 59%, contre 43,8% au troisième trimestre 2018.

La principale branche du groupe, Géologie, Géophysique et Réservoir (GGR), a vu son chiffre d'affaires des activités progresser de 48% sur un an au troisième trimestre, à 285 millions de dollars.

Le résultat opérationnel des activités s'est inscrit à 111,2 millions de dollars, contre 60,9 millions de dollars un an plus tôt, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle de 29,1%, contre 21,6% sur la même période en 2018.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 323,4 millions de dollars, contre 387,7 millions de dollars, et le résultat opérationnel a atteint 98 millions de dollars, contre 68,9 millions de dollars.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 320 millions de dollars, sur un Ebitda de 172 millions de dollars, sur un résultat opérationnel de 62 millions de dollars et sur un résultat net de 5 millions de dollars.

La performance opérationnelle a été "très solide" ce trimestre dans les trois divisions du groupe, "grâce en particulier à un niveau élevé de préfinancement et d'après-ventes multi-clients, et à l'impact favorable de commissions de transfert, non récurrentes", a expliqué Sophie Zurquiyah. "Dans l'environnement actuel, les compagnies pétrolières donnent la priorité à des projets à rendements plus rapides et à la génération de cash", a ajouté la dirigeante.

La dette nette du groupe, avant application de la norme comptable IFRS 16, s'établissait à 589,6 millions de dollars fin septembre, contre 768,9 millions de dollars un an plus tôt.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

(François Berthon a contribué à cet article)

