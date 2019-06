CGG : remporte un contrat auprès de la Abu Dhabi National Oil Company

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG annonce ce jour l'attribution par la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) d'un contrat de traitement historique à son activité de Traitement / Imagerie de la division Géoscience. Selon les termes de ce contrat, CGG réalisera l'imagerie sismique de haut de gamme, temps et profondeur, de très grands volumes de données de haute qualité provenant de probablement la plus grande étude sismique fond de mer (OBN) jamais réalisée.A partir de mai 2019 – et pour une période d'au moins cinq ans, pendant la durée maximale de sept ans du contrat – CGG réalisera le traitement d'un minimum de 20 000 km2 de données sismiques OBN de haute densité et large azimut dans son centre de géosciences d'Abu Dhabi.Opérationnel depuis 2001, ce centre a bâti une solide réputation d'expertise dans la fourniture de solutions technologiques d'imagerie de haut de gamme pour ADNOC et d'autres acteurs régionaux.Ce contrat, qui inclut également des travaux optionnels de caractérisation de réservoir, s'appuie sur des relations de longue date et notamment une coopération sur mesure en R&D entre les deux sociétés pour permettre à ADNOC d'accéder à l'offre élargie de services de géosciences de CGG.