CGG : remporte un contrat pour développer un centre d'imagerie avancé pour Petronas

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services pétroliers CGG a annoncé lundi avoir signé, pour un montant non communiqué, un contrat avec Petronas Carigali , filiale du groupe pétrolier malaisien Petronas, portant sur le développement pendant cinq ans d'un centre d'imagerie avancée.

Ce centre d'imagerie sera opéré par Petronas au sein de son siège à Kuala Lumpur. Dans le cadre de ce contrat, CGG donnera également accès à Petronas "à son expertise et à ses dernières technologies en imagerie sismique et multi-physique de haut de gamme et en caractérisation des réservoirs", précise la société.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: GLB

Agefi-Dow Jones The financial newswire