CGG : renoue avec les bénéfices au 2e trimestre

CGG dévoile un résultat net part du groupe de 47,4 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2018, à comparer à une perte de 169,7 millions sur la même période de 2017, et un EBITDAs des activités de 110 millions, soit un taux de marge de 33%.



Le chiffre d'affaires des activités s'établit à 338 millions de dollars, en baisse de 3% d'une année sur l'autre. Les contributions respectives des segments du groupe ont été de 60% pour GGR, de 21% pour l'équipement et de 19% pour l'acquisition de données contractuelles.



'Dans le contexte d'amélioration graduelle du marché et même si les clients restent prudents dans leurs investissements, nous restons en ligne avec nos objectifs pour l'exercice 2018', affirme Sophie Zurquiyah, directeur général du groupe de géosciences.



