Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CGG 2.76% 1.448 -22.60% OMV AG 1.28% 45.19 -14.61%

Le spécialiste français de l’exploration du sous-sol CGG a renouvelé pour une nouvelle période de trois ans son contrat avec la compagnie pétrolière autrichienne OMV pour l`exploitation d`un centre d`imagerie dédié dans son siège social de Vienne. Ce renouvellement garantit à OMV un accès privilégié à l`expertise et aux technologies de CGG en imagerie sismique et en caractérisation de réservoirs.Le soutien apporté par CGG pour l`imagerie et l`interprétation des données géophysiques et géologiques d`OMV et l`esprit de collaboration entre les équipes doivent favoriser une meilleure compréhension des blocs miniers exploités par OMV à travers le monde.Depuis l`ouverture du centre en 1979, CGG et OMV ont développé ensemble ce partenariat stratégique qui fournit à OMV des géo-scientifiques expérimentés et leur permet de bénéficier d`un accès aux dernières technologies de CGG ainsi que d`un soutien d`experts et de la puissance de calcul des centres de CGG à Paris et à Londres.