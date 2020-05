CGG : s'inflige une cure d'austérité pour résister à la crise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG chute de plus de 7% à 1,1 euro, pénalisé par des résultats trimestriels dégradés. La société de recherche sismique destinée à l'industrie pétrolière est affectée par la baisse de la demande des majors liée à l'effondrement des cours du brut. Le groupe, qui s'est nettement restructuré ces dernières années, a creusé ses pertes au premier trimestre.Sur les trois premiers mois de l'exercice, le groupe a accusé une perte nette de 98,4 millions de dollars, contre une perte de 30,5 millions un an plus tôt. La perte nette des activités poursuivies est ressortie à 71,5 millions, après une perte de 15,2 millions au premier trimestre 2019.CGG a enregistré une perte opérationnelle des activités de 31 millions, contre un résultat positif de 10,8 millions un an plus tôt. L'Ebitda des activités, en revanche, a progressé de 3% à 123 millions, faisant ressortir une marge de 45,3% contre 42,2% au premier trimestre 2019.Le chiffre d'affaires des activités a reculé de 4,1% à 270,8 millions, la baisse des ventes d'équipements a pris le pas sur les bonnes ventes du segment multi-clients.Confronté à la crise, le groupe a pris de nouvelles mesures. Il réduit ainsi ses investissements de 75 millions par rapport à sa prévision initiale pour atteindre environ 300 millions. CGG va également réduire ses coûts de 110 millions par rapport à sa prévision 2020 et de 35 millions par rapport à 2019.CGG a vu sur période son cash flow libre des activités reculer de 61% à 17,2 millions."Notre nouveau profil " asset light ", nos métiers recentrés sur l'évaluation des réservoirs et l'optimisation de la production, ainsi que notre bibliothèque de données concentrée sur les bassins sédimentaires prouvés ou matures, nous permettront d'être beaucoup plus résilients que par le passé. Toutefois, la durée de cette grave crise est incertaine. Nous nous concentrons donc sur ce que nous pouvons contrôler à savoir la gestion de notre liquidité, la réduction de nos investissements et des coûts cash, l'ajustement si nécessaire de notre organisation et le maintien en parallèle de nos efforts de R&D", a commenté Sophie Zurquiyah, directeur général de CGG.