CGG : signature d'un accord avec Shearwater

04/06/2019 | 08:11

CGG annonce la signature d'un accord de principe ferme avec Shearwater en vue d'un partenariat stratégique dans l'acquisition sismique marine et la technologie des streamers.



Cet accord de principe porte sur le transfert à Shearwater de 5 navires de haut de gamme, l'accès sécurisé de CGG à une capacité de navires pour ses futurs projets multi-clients en échange d'un engagement d'activité et de flux de trésorerie avec Shearwater pour plusieurs années.



L'accord comprend également la création d'un partenariat sous la marque Sercel et détenu majoritairement par CGG, pour la fabrication, la commercialisation et le support technique dans le domaine des équipements streamers d'acquisition sismique marine.



CGG continuera à exploiter les navires et à exécuter ses contrats en cours et ses engagements commerciaux jusqu'à la clôture finale de la transaction.



Les deux entreprises ont l'intention de finaliser les accords liés à toutes ces transactions avant fin juin et la clôture finale est prévue avant la fin de l'année.



