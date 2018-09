CGG : soutenu par un contrat encourageant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 2,09% à 2,44 euros, CGG signe l'une des plus fortes progressions du SBF120. Les investisseurs saluent la signature d'un contrat encourageant. Cette bonne nouvelle confirme le redressement de la société de services pétroliers, proche de la faillite il y a encore un an. CGG et le géant malaisien Petronas ont signé un accord de collaboration pour les cinq prochaines années. CGG donnera accès à Petronas à son expertise et à ses dernières technologies en imagerie sismique et multi-physique de haut de gamme et en caractérisation des réservoirs.Ce contrat porte sur le développement pendant cinq ans d'un Centre d'Imagerie Avancée (CAI) qui sera opéré par Petronas à Kuala Lumpur en Malaisie dans son siège situé dans les tours jumelles.Cette collaboration fournit également un cadre pour le développement technique du personnel de Petronas ainsi que pour une collaboration en recherche et développement, notamment en Multi-Physics.Sophie Zurquiyah, directeur général de CGG, a déclaré: " CGG est très bien placé pour soutenir Petronas dans leur ambition de devenir un acteur technologique majeur dans l'industrie pétrolière et gazière pour un avenir énergétique durable. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Petronas depuis le début des années 1990 et réalisé le traitement de toutes leurs données"."Avec cet accord de collaboration, Petronas reconnaît notre engagement à leurs côtés et la poursuite d'une collaboration technique en vue de développer des solutions personnalisées grâce à notre expertise technologique mondiale," a précisé la dirigeante.