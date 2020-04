CGG : suspend ses objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compte tenu d’un environnement incertain lié à la crise du Covid-19 et à l’évolution des marchés pétroliers, CGG a suspendu ses objectifs financiers pour 2020 et 2021. Le groupe des géosciences pour l'industrie de l'énergie a l’intention de publier des objectifs 2020 actualisés au cours de sa présentation financière du premier trimestre 2020 prévue le 12 mai prochain. Sur cette période, CGG anticipe un cash-flow net positif de 25 millions dollars et un chiffre d’affaires des activités du groupe autour de 273 millions de dollars, en baisse de 3% d’une année sur l’autre." Après un premier trimestre 2020 solide, nous entrons dans l'environnement actuel avec environ 622 millions de dollars de trésorerie disponible, un nouveau profil plus résilient, aucune dette obligataire à rembourser avant avril 2023 et aucun besoin de refinancement ", a commenté Sophie Zurquiyah, la directrice générale de CGG.