CGG : suspend ses objectifs 2020 et 2021, attend un recul de 3% du CA des activités au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services parapétroliers CGG a annoncé mercredi qu'il suspendait ses objectifs pour 2020 et 2021, en raison de l'effondrement des cours du pétrole et des répercussions économiques de la pandémie de coronavirus.

"A date, les objectifs financiers 2020 communiqués le 6 mars 2020, qui étaient basés sur un prix du baril de brent de 55 dollars à 65 dollars, ainsi que les ambitions financières 2021 communiquées lors du Capital Market Day du 7 novembre 2018 et qui étaient fondées sur un prix du baril de brent de 60 dollars à 70 dollars, ne sont plus pertinents", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"La société suit actuellement de près la situation économique ainsi que l'activité de ses clients en vue d'évaluer l'impact sur son chiffre d'affaires et sur sa rentabilité 2020 et ainsi actualiser ses objectifs financiers pour les années 2020 et 2021, qui ne sont également plus pertinents", a ajouté CGG.

Le groupe compte mettre à jour ses objectifs pour 2020 lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, prévue le 12 mai.

Par ailleurs, CGG a indiqué que le chiffre d'affaire des activités devrait s'établir à 273 millions de dollars au premier trimestre, en repli de 3% sur un an. Dans le détail, les revenus du segment Géoscience devraient augmenter de 2% à 93 millions de dollars, les ventes du segment Multi-Clients devraient s'établir à 104 millions de dollars, en hausse de 17% sur un an, et les ventes externes du segment Equipement devraient s'inscrire autour de 76 millions de dollars, en repli de 25%.

Le groupe anticipe un cash-flow net de 25 millions de dollars au premier trimestre et estime que sa trésorerie disponible devrait atteindre 622 millions de dollars à fin mars, alors que la dette nette s'établirait à 583 millions de dollars.

"Après un premier trimestre 2020 solide, nous entrons dans l'environnement actuel avec environ 622 millions de dollars de trésorerie disponible, un nouveau profil plus résilient, aucune dette obligataire à rembourser avant avril 2023 et aucun besoin de refinancement", a déclaré Sophie Zurquiyah, directrice générale de CGG, citée dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

