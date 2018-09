CGG : va développer un CAI pour Petronas Carigali

03/09/2018 | 07:45

CGG et Petronas Carigali, filiale de la compagnie pétrolière malaisienne Petronas, annoncent la signature d'un accord de collaboration pour les cinq prochaines années, portant sur le développement d'un Centre d'Imagerie Avancée (CAI).



Cette collaboration fournit également un cadre pour le développement technique du personnel de Petronas Carigali ainsi que pour une collaboration en recherche et développement, notamment en Multi-Physics.



Par cet accord, Petronas Carigali aura un accès privilégié aux suites logicielles de CGG Traitement-Imagerie, Multi-Physics et GeoSoftware pour réaliser des analyses techniques avancées en fonction de leurs priorités.



