CGG : va développer un centre d'imagerie avancé pour Petronas

* CGG et Petronas Carigali, une filiale détenue à 100% par Petroliam Nasional Berhad (Petronas), annoncent la signature d'un accord de collaboration pour les cinq prochaines années.

* CGG donnera accès à Petronas à son expertise et à ses dernières technologies en imagerie sismique et multi-physique de haut de gamme et en caractérisation des réservoirs.

* Ce contrat porte sur le développement pendant cinq ans d'un centre d'imagerie avancée (CAI) qui sera opéré par Petronas Carigali à Kuala Lumpur en Malaisie dans son siège situé dans les tours jumelles.