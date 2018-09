CGG : vers un retrait des ADS de la cote sur le NYSE

11/09/2018 | 08:08

CGG annonce que son conseil d'administration a approuvé à l'unanimité le retrait volontaire de la cotation sur le New York Stock Exchange (NYSE) de ses American Depositary Shares (ADS) et son désenregistrement volontaire auprès de la SEC.



Le groupe de géosciences estime que les coûts associés au maintien de la cotation et de l'enregistrement de ses ADS dépassent les avantages reçus, étant donné que sa principale place de cotation est Euronext Paris.



Suite au retrait de la cotation des ADS sur le NYSE, CGG entend maintenir son programme d'American Depositary Receipt (ADR) au 'niveau 1' pour permettre aux investisseurs de conserver leurs ADS et faciliter la négociation sur le marché de gré à gré américain.



