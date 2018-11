CGG : il est l'heure d'acheter, estime Portzamparc

08/11/2018 | 10:19

Portzamparc est passé à l'achat sur CGG, action parapétrolière que le bureau d'études préconisait jusqu'alors de 'renforcer'. Cette décision fait suite à la présentation de ses comptes trimestriels et d'un plan stratégique à moyen terme par le groupe. L'objectif de cours est ajusté de 2,6 à 2,5 euros, soit un potentiel de hausse de 40%.



Certes, le 3e trimestre de CGG s'est révélé 'contrasté', avec un CA (333 millions de dollars, + 4%) inférieure aux attentes, mais une perte nette moins importante que prévu.



En revanche, le plan stratégique de Sophie Zurquiyah, PDG de CGG depuis le printemps dernier, est salué : 'la principale information est la sortie totale de l'Acquisition, au profit d'activités moins cycliques et moins capitalistiques', analyse Portzamparc. Même si cette activité se situe actuellement en bas de cycle, ce qui suggère que la 'sortie' se traduira par des dépréciations et des surcoûts.



Quoi qu'il en soit, 'CGG poursuit sa transformation vers un profil moins cyclique, moins capitalistique et axé sur la technologie à travers des équipements et des services à forte valeur ajoutée', indique une note. Même si Portzamparc se montre circonspect sur certains objectifs (génération de trésorerie et bilan), 'la valorisation induite est particulièrement attractive à moins de trois fois l'EBITDA 2021', jugent les spécialistes.





