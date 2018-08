Cham fait bondir son bénéfice semestriel grâce à des éléments exceptionnels

Zurich (awp) - Le groupe Cham (ex-Cham Paper) a terminé au premier semestre sa mue en société purement immobilière, dégageant un bénéfice net de 83,6 millions de francs suisses, multiplié par plus de onze sur un an. Alors que la réévaluation du portefeuille a bondi, les recettes des loyers ont également progressé.

Le produit des loyers s'est envolé de 42,9% à 1,0 million de franc entre janvier et juin, tandis que la perte d'exploitation a été ramenée à -0,3 million, après une perte opérationnelle de 0,8 million un an plus tôt.

Mais le groupe zougois a surtout profité d'un important effet de revalorisation qui a fait bondir le résultat à 45,5 millions, après seulement 0,1 million au premier semestre 2017, a précisé Cham vendredi dans un communiqué.

La valeur du site immobilier Papieri a en effet été multipliée par deux à 95,5 millions après le feu vert pour le projet de construction.

Le groupe, qui sera désormais coté sur le segment immobilier de la Bourse suisse, a également profité pendant la période sous revue de la cession en février de ses activités dans le papier au sud-africain Sappi pour un montant net de 125 millions de francs suisses.

al/lk