Chargeurs : Ajustement de nos prévisions 2020 pour tenir compte de l'impact de l'épidémie de COVID-19

La révision en baisse de notre objectif de cours s’explique par la dégradation des perspectives liée à l'épidémie de COVID-19 dont l’impact sera néanmoins atténué par la réaction rapide de la direction, avec des mesures telles que le lancement d'un nouveau secteur d'activité centrés sur le développement et la production d'équipements de protection individuelle, ainsi que par la poursuite de la stratégie de croissance par acquisitions.

La révision en baisse du BPA 2019 tient compte des coûts générés par l'ambitieuse stratégie de croissance par acquisitions poursuivie par Chargeurs. Si elles pèsent sur le résultat net, ces charges non récurrentes confirment l'engagement du groupe à porter son chiffre d’affaires consolidé à 1 md€. Au niveau de l'EBIT, la performance de 2019 traduit un contexte difficile sur le plan opérationnel, en particulier pour la division Protective Films, ainsi qu’une augmentation des investissements de la division PCC Fashion Technologies liée à la nouvelle ligne de production entrée en service au S2. Nous avons révisé en baisse notre BPA 2020 en raison de l'impact considérable que la pandémie de COVID-19 devrait avoir sur les activités de Chargeurs. Nous anticipons une baisse de 15% du chiffre d’affaires par rapport à 2019, en partie compensée par le lancement de l'activité EPI sous la bannière "Lainière Santé" et les 15m€ de recettes supplémentaires découlant de la poursuite de la stratégie de croissance par acquisitions.

Notre estimation de l’ANR reste assez prudente, valorisant à zéro les futures acquisitions tout en tenant compte (partiellement) des coûts de rachat. L’ANR est principalement affecté par l’évolution de la valorisation des différentes divisions, après prise en compte des résultats 2019 publiés et de nos prévisions pour 2020. Si nous maintenons nos hypothèses en matière de multiples de VE, nous abaissons nos prévisions d'EBIT et d'EBITDA pour intégrer l'impact de l’épidémie de COVID-19.

Nous maintenons notre scénario central prévoyant une augmentation de capital de 100 m€, ainsi que nos hypothèses en matière de taux de croissance annuel du chiffre d’affaires et d’EBITDA. La révision en baisse de notre valorisation par le DCF s'explique par : 1/ le repli des résultats prévu en 2020 en raison de l'impact de la pandémie COVID-19, en plus de notre scénario légèrement plus prudent concernant 2021, et 2/ l'augmentation du nombre d'actions suite à l'augmentation de capital (comprise entre 4m et 5m) en raison d'un moindre prix d'émission attendu.