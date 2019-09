Chargeurs : Ajustements de la conjoncture difficile de Protective Films au S1

Révision en baisse de nos prévisions de BPA en raison des moindres chiffre d'affaires et résultat d'exploitation attendus pour la division Protective Films. L'affaiblissement de la demande en Allemagne et en Chine au S1 a pesé, avec des effets sur la rentabilité d'autant plus marqués que l'activité génère des marges particulièrement élevées dans ces pays. Alors que nous tablons sur une reprise progressive au S2 et début 2020, compte tenu de l'importance de la contribution aux bénéfices du groupe de la division Protective Films, cette chute de la demande a entraîné une dégradation de la rentabilité globale.

Notre valorisation par le DCF est pénalisée par la révision en baisse de nos prévisions de résultats pour 2019 et 2020 découlant de la mauvaise tenue des marchés de la division Protective Films (cf. notre commentaire concernant les changements de BPA). Cependant, l'impact sur notre objectif de cours n'est que marginal, ce dernier reposant surtout sur les valorisations par l'ANR/la somme des partie faiblement dépendantes des résultats trimestriels.