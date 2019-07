Chargeurs : Développement de Technical Substrates grâce aux acquisitions

L’activité récemment créée s’adressant au marché (très) spécialisé des solutions de communication visuelle pour les musées et l’expérience de leurs visiteurs est devenue concrète avec l’acquisition de la société britannique Leach, et continue à se développer avec l’annonce de trois acquisitions mineures, mais stratégiques, dans ce secteur. Les trois entreprises, qui maintiendront en place leur offre de services et leur organisation, seront regroupées sous la marque “Chargeurs Creative Collections” pour proposer des solutions combinées principalement pour les musées, mais s’adresseront également aux points de vente de détail et à la promotion des marques.

Avec cette opération, Chargeurs rapproche sa division Technical Substrates de l’objectif de 100m€ fixé dans le plan stratégique. Le chiffre d’affaires devrait s’élever à 60 M€ en 2019 en année pleine et à 100 M€ en 2020 grâce notamment à une croissance externe supplémentaire, en avance d’un an sur le calendrier. Le prix d’acquisition n’ayant pas été communiqué, nous ne pouvons pas avoir une idée plus précise de la stratégie suivie par le groupe en matière de croissance externe.

Bien que les entités acquises ne s’éloignent pas trop du marché déjà desservi par Leach, nous attendons avec intérêt les chiffres agrégés et le potentiel de croissance dans cette niche . La direction de Chargeurs a clairement indiqué que la niche des musées était à la fois réellement stratégique et en pleine croissance et, surtout, que le savoir-faire haut de gamme développé pour ces clients était susceptible d’en intéresser d’autres encore plus importants dans les expositions et les commerces de détail. C’est ce qu’on appelle “l’expérience du visiteur”. Pour rappel, l’activité de Technical Substrates peut être très volatile d’un trimestre à l’autre en fonction des livraisons. Il est à espérer que les acquisitions contribueront à une croissance plus harmonieuse des ventes dans le futur.