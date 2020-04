Chargeurs : Nouvelle offre d'équipements de protection pour compenser la perte d'activité dû au coronavirus

Centrée sur le développement et la production d’équipements de protection individuelle (EPI), la nouvelle initiative de Chargeurs permettra au groupe de tirer parti de l’expertise de sa division PCC Fashion Technologies pour répondre à des besoins croissants dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Prenant acte des éventuels risques opérationnels, la nouvelle ligne d’activité devrait permettre à Chargeurs de compenser en partie l’impact défavorable que devrait avoir la crise sur ses principales activités.

Dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, Chargeurs, comme de nombreux autres conglomérats industriels, est confronté à des perspectives difficiles, des perturbations majeures ayant entraîné une crise économique mondiale.

S’appuyant sur un savoir-faire de longue date dans le textile au sein de la division PCC Technologies, l’annonce la semaine dernière du lancement d’une nouvelle ligne d’activité prévoyant le développement et la production en série de produits EPI sous la marque “Lainière Santé” montre à quel point la direction de Chargeurs fait preuve de réactivité pour assurer la continuité de l’exploitation dans une conjoncture difficile.

Pour assurer le développement de cette nouvelle activité, le groupe s’appuiera sur l’expertise, les capacités de production et le réseau de fournisseurs de sa division PCC Fashion Technologies. L’envergure mondiale du groupe devrait lui donner accès à des commandes de clients importants, notamment des gouvernements et de grandes institutions privées. Néanmoins, répondre à la demande croissante de produits d’EPI exigera des efforts importants en matière de logistique et de réseaux de distribution.

Sous réserve des risques en matière d’exécution entourant la mise en œuvre d’une décision si importante sur le plan industriel dans un environnement de marché aussi instable, et suivant l’évolution de la demande, la nouvelle ligne de production devrait permettre à Chargeurs de compenser en partie l’impact défavorable que devrait avoir la crise sur ses principales activités. Compte tenu du net rebond du cours de l’action au cours des dix dernières séances, l’action Chargeurs retrouvant ses niveaux d’avant l’épidémie de coronavirus, les investisseurs semblent avoir confiance dans la capacité de la direction à faire face à la crise.