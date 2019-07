Chargeurs : Oddo confirme son opinion après les acquisitions

04/07/2019 | 10:48

Chargeurs a annoncé la création de Chargeurs Creative Collection, 'référence mondiale des services aux musées', avec une prise de participation majoritaire dans trois pépites internationales : Design PM et MET Studio au Royaume Uni, ainsi que Hypsos aux Pays-Bas.



Oddo souligne que ces 3 sociétés agrégées amèneront près de 25 ME de CA supplémentaires (marges proches de celle du pôle) ce qui permettra au pôle Technical Subtrate de dépasser les 60 ME de CA en année pleine (2020).



' Suite à ces acquisitions le groupe réaffirme son ambition au sein du pôle Technical Substrate d'atteindre d'ici fin 2020 un CA de 100 ME pour une marge opérationnelle normative supérieure à 14% ' indique le bureau d'analyses.



Oddo maintient son objectif de 27 E et sa recommandation Achat sur le dossier soutenu par la bonne exécution de la stratégie M&A en cours.



