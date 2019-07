Chargeurs : Portzamparc salue les acquisitions

04/07/2019 | 09:19

Le bureau d'études Portzamparc confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action Chargeurs, ainsi que son objectif de cours de 26 euros augurant d'une hausse du titre de plus de 40 %.



Les analystes reviennent sur les opérations de croissance externe que le groupe vient d'annoncer : elles représentant au total 25 millions d'euros de CA et vont permettre à la division Chargeurs Technical Substrates (CTS) de doubler de taille, avec un volume d'affaires qui dépassera les 60 millions en année pleine, en visant les 100 millions en 2020. Portzamparc croit comprendre que la rentabilité des cibles est en ligne avec celle de CTS.



'Nous saluons cette opération qui permet à Chargeurs d'accroître son offre et d'atteindre une taille critique sur sa division la plus rentable. Après avoir avancé d'un an son objectif de CA à un milliard d'euros, Chargeurs continue aujourd'hui de nous rassurer dans sa capacité à dénicher des pépites à forte valeur ajoutée et à dérouler pleinement son plan de croissance externe', saluent les spécialistes.





