CHARGEURS : LCM reste à l'Achat

LCM reste à l’Achat sur Chargeurs, et maintient son objectif de cours de 30 euros. Le groupe a annoncé la signature d’un crédit syndiqué inédit de 230 millions d'euros, flexible et sans covenant de levier, pour accélérer sa croissance rentable et franchir 1 milliard d'euros de chiffre d’affaires d’ici fin 2021. Selon le bureau d’analyses, cette exécution de « très haut niveau » n’est pas reflétée dans les niveaux de cours actuels, pénalisés par des craintes sur l’évolution de l’environnement commercial mondial et par un troisième trimestre en apparence plus mou sur Protective Films.