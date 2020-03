CHARGEURS : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets réitère sa recommandation d'Achat et maintient son objectif de cours à 27 euros sur Chargeurs. Le broker précise que la société a publié des résultats 2019 globalement conforme à ses attentes. Il ajoute que la dette nette de 122,4 millions d'euros du spécialiste du développement et de la fabrication de films de protection des surfaces, de produits techniques et textiles est proche des anticipations de l'analyste (113,3 millions). Le courtier indique que, concernant le coronavirus, le groupe a été très rassurant, indiquant un impact pour le moment limité sur son activité.Il précise que qu'une remise en question de la guidance de la société lui semble possible en cas de prolongement de l'épidémie mais que son ampleur serait vraisemblablement beaucoup moins forte que ce que semble estimer le marché actuellement.