CHARGEURS : LCM reste à l'Achat

Louis Capital Markets maintient sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 24 euros sur Chargeurs. Le broker note que la presse fait état, ces derniers jours, des grandes difficultés rencontrées par de nombreux acteurs du textile français. Le courtier souligne que Chargeurs, au travers de son offre Lainière Santé n'est actuellement pas touché par cette tendance et que la société fonctionnant sur des commandes fermes, les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer le groupe tiennent plus de l'exécution que d'un manque de débouchés.Aussi, la maison d'études rappelle que, lors de sa dernière communication, le groupe affichait un carnet de commandes entre 250 et 300 millions d'euros, uniquement sur la France.