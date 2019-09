CHARGEURS : LCM toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Chargeurs et maintient son objectif de cours de 27 euros alors que le groupe a publié des résultats du premier semestre globalement en ligne avec ses attentes. Notamment, le chiffre d’affaires s’est établi à 326,1 millions d’euros, en hausse de 13,6%. En organique, il recule de 1,9%, pénalisé par Protective Films. «Nous continuons d’estimer qu’après ce premier semestre plus difficile, le momentum devrait devenir plus intéressant sur la deuxième partie de l’année et de manière beaucoup plus marquée l’année prochaine », a commenté le bureau d’analyses.