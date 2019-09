CHARGEURS : LCM toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Chargeurs et ajuste son objectif de cours de 27 à 26 euros. Après un premier semestre difficile, le bureau d’analyses estime que le momentum devrait devenir plus favorable au vu d’une base de comparaison plus aisée et d’un carnet de commandes bien orienté. « Malgré le rebond du titre post-publication, le titre recèle encore un très fort potentiel de revalorisation », a ajouté le bureau d’analyses.