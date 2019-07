CHARGEURS : Oddo BHF reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF reste à l’Achat sur Chargeurs et maintient son objectif de cours de 27 euros. Le groupe a annoncé la réalisation de trois opérations de croissance externe au sein du pôle Technical Substrate avec une prise de participation majoritaire dans trois sociétés : Design PM (UK), MET Studio (UK) et Hypsos (NL). « Ces acquisitions alimenteront la croissance future du groupe et compenseront à court terme la faible croissance organique attendue sur l’année », a commenté le bureau d'analyses.Elles amèneront près de 25 millions de chiffre d'affaires supplémentaires ce qui permettra au pôle Technical Subtrate de dépasser les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine (2020).