CHARGEURS : annonce trois nouvelles acquisitions, les investisseurs apprécient

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Chargeurs gagne 1,22% à 18,24 euros à la Bourse de Paris après avoir signé des protocoles d’accord exclusifs en vue d’une prise de participation majoritaire dans trois entités stratégiques au sein de Chargeurs Technical Substrates ; Design PM et MET Studio basées à Londres mais aussi Hypsos, à Amsterdam. Elles opèrent sur le marché de niche à forte valeur ajoutée des solutions dans le secteur du patrimoine muséal et représentent un chiffre d'affaires combiné de 25 millions d'euros en année pleine." Très complémentaires au niveau géographique et du portefeuille clients, très internationalisées et surtout très orientées services, ces opérations s'inscrivent pleinement dans la stratégie du groupe Chargeurs ", a commenté LCM, qui reste à l'Achat et maintient son objectif de cours de 28 euros.Après l'acquisition de Leach l'an dernier, le groupe confirme donc comme attendu sa volonté d'accélérer sur Technical Substrates.Le bureau d'analyses précise qu'au final, même si ces opérations sont assez mineures à l'échelle du groupe, elles permettent de renforcer significativement sa force de frappe sur ce marché de niche en forte croissance.C'est dans ce contexte que le groupe a réaffirmé son ambition au sein du pôle Technical Substrates d'atteindre d'ici 2020 un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros pour une marge opérationnelle normative supérieure à 14%. Ces acquisitions confirment également le plan d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici fin 2021 sur l'ensemble du groupe."Illustrant la capacité du groupe à identifier des cibles de niche rentables et présentant un fort levier de création de valeur, cette nouvelle opération disruptive conforte le positionnement de leader mondial de Chargeurs Technical Substrates dans le secteur de la communication visuelle", a souligné Chargeurs.