CHARGEURS : lance sa ligne de production Techno Smart en avance

Chargeurs annonce le lancement de sa nouvelle ligne de production Techno Smart pour Chargeurs Protective Films pour la fin du premier semestre 2019, soit six mois en avance sur le calendrier initial. Celle-ci permettra "d’accélérer la production de films de haute technicité et à très haute valeur ajoutée, d’accroître sa couverture industrielle et commerciale, de réduire son empreinte environnementale et d’accélérer sa croissance organique".Chargeurs vise ainsi un gain de chiffre d'affaires de 35 millions d'euros en 2021 présentant une rentabilité supérieure au chiffre d'affaires actuel du métier.