(+6,77% à 17,04 euros)Chargeurs a bondi dans le sillage de son point d'activité des six premiers mois de l'exercice. Les investisseurs saluent les résultats du groupe industriel au premier semestre, parmi les plus hauts historiques dans une conjoncture plus volatile et avec des investissements soutenus.