Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+21,21% à 11,60 euros)Chargeurs a annoncé la semaine dernière avoir réorienté sa production afin de fabriquer du gel hydroalcoolique et des masques de protection. Le spécialiste du développement et de la fabrication de films de protection des surfaces, de produits techniques et textiles va également fabriquer des masques réutilisables.