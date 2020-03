CHARGEURS : réoriente sa production pour faire face au Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Chargeurs a indiqué avoir réorienté sa production afin de fabriquer du gel hydroalcoolique et des masques de protection. Le spécialiste du développement et de la fabrication de films de protection des surfaces, de produits techniques et textiles précise que la production de gel montera en force au cours des jours à venir et sera distribuée aux professionnels exposés. Il ajoute que la production cible, en fonction des matières premières accessibles, est de 5 tonnes par semaine à l’horizon des prochaines semaines.Concernant les masques de protection sanitaire (notamment chirurgicaux), ils seront produits en grande quantité. La société indique que, testés par les laboratoires publics, ces masques seront réalisés au sein de la branche Chargeurs PCC Fashion Technologies dirigée par Angela Chan, en lien avec de grands professionnels français et étrangers de la confection.La production cible à deux semaines est de plus d'un million d'unités par semaine. Le groupe ajoute que les laboratoires d'innovation textile de Chargeurs en France, en Asie et aux Etats-Unis vont par ailleurs développer dès les jours à venir de nouvelles catégories de masques industrialisables répondant aux contraintes sanitaires en cours pour accompagner l'évolution des besoins dans la durée. Le groupe mobilise par ailleurs son laboratoire de recherche de textiles fonctionnalisés de Senfa Technologies en Alsace.