CHARGEURS : résultat net en baisse de 45,8% au premier semestre

Chargeurs a dégagé au premier semestre, un résultat net en repli de 45,8% à 8,3 millions d’euros. Le résultat opérationnel des activités ressort quant à lui en baisse de 8,5% à 22,7 millions. L’Ebitda s’élève à 32,5 millions, en progression de 6,2%. Et le chiffre d’affaires atteint 326,1 millions d’euros, en croissance de 13,6% et en repli de 1,9% à taux de change et périmètre constants. Concernant ses perceptives pour 2019, le groupe vise une augmentation de son chiffre d’affaires, un résultat opérationnel des activités parmi les plus hauts historiques et une solide génération de cash.Par ailleurs, Chargeurs entend poursuivre activement sa stratégie d'acquisitions à fort potentiel de rentabilité et renforcer ses fondamentaux solides, et confirme ainsi sa confiance dans l'atteinte de son objectif stratégique de franchir le seuil d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2021, en visant un taux de marge opérationnelle normative supérieure à 10 % à compter de 2022.