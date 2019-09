CHARGEURS : s'envole après ses semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Chargeurs grimpe de 9,02% à 17,40 euros à la Bourse de Paris et signe la plus forte hausse du SRD dans le sillage de son point d’activité des six premiers mois de l'exercice. Les investisseurs saluent les résultats du groupe industriel au premier semestre, parmi les plus hauts historiques dans une conjoncture plus volatile et avec des investissements soutenus.Sur la période, Chargeurs a dégagé un résultat net en repli de 45,8% à 8,3 millions d'euros, notamment en raison de charges non récurrentes liées aux acquisitions. Le résultat opérationnel des activités ressort quant à lui en baisse de 8,5% à 22,7 millions. L'Ebitda s'élève à 32,5millions, en progression de 6,2%.Et le chiffre d'affaires atteint 326,1 millions d'euros, en croissance de 13,6%. En organique, le repli est de 1,9%, pénalisé par Protective Films, qui affiche un recul de 5,3% sur la période.Les autres pôles restent plutôt bien orientés sur la période avec notamment une nouvelle solide performance de Fashion Technologies PCC en hausse de 56,5%."Dans une conjoncture plus volatile, nous avons maintenu début 2019 une performance courante à haut niveau tout en faisant le choix d'intensifier et d'accélérer nos actions de fond pour renforcer durablement le business model et le leadership de nos métier", a commenté Michaël Fribourg, Président Directeur Général.Dans ce sens, Chargeurs entend poursuivre activement sa stratégie d'acquisitions à fort potentiel de rentabilité et renforcer ses fondamentaux solides.Confiant, il a ainsi confirmé son objectif stratégique de franchir le seuil d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2021, en visant un taux de marge opérationnelle normative supérieure à 10 % à compter de 2022."Nous continuons d'estimer qu'après ce premier semestre plus difficile, le momentum devrait devenir plus intéressant sur la deuxième partie de l'année et de manière beaucoup plus marquée l'année prochaine avec un rebond attendu sur Protective Films", a commenté LCM, qui a maintenu sa recommandation Achat et son objectif de cours de 27 euros.