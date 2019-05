Chargeurs : 39,6% du solde de dividende 2018 payé en actions

28/05/2019 | 07:47

Chargeurs annonce qu'à l'issue de la période d'exercice de l'option, ouverte du 14 au 23 mai, 39,63% des droits ont été exercés en faveur du paiement du solde du dividende en actions au titre de l'exercice 2018.



Ainsi, 204.348 actions ordinaires nouvelles Chargeurs ont été créées, représentant 0,87% du capital et 0,84% du total brut des droits de vote. Leur règlement-livraison et leur admission sur Euronext Paris seront effectifs à compter du 29 mai.



Le prix de l'action nouvelle remise en paiement du solde du dividende a été fixé à 16,51 euros. Le total pour lequel le paiement se fera en numéraire s'élève à 5.140.395,15 euros et sera mis en paiement le 29 mai.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.