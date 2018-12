Chargeurs : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Chargeurs annonce la signature d’un crédit syndiqué inédit de 230 millions d'euros, flexible et sans covenant de levier, pour accélérer sa croissance rentable et franchir 1 milliard d'euros de chiffre d’affaires d’ici fin 2021. " Grâce au succès de ce financement inédit, Chargeurs change de dimension financière à des coûts historiquement bas. Ce financement, le plus large de l'histoire du groupe, marque un tournant dans notre flexibilité financière", a déclaré Michaël Fribourg, Président Directeur Général.