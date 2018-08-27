27 août (Reuters) - Chargeurs SA annonce lundi :
* LA FINALISATION RÉUSSIE ET PLUS RAPIDE QUATTENDU DE
LACQUISITION DE PCC INTERLINING PAR CHARGEURS FASHION
TECHNOLOGIES
* CHARGEURS FASHION TECHNOLOGIES ET PCC RÉALISERONT 200 MLNS
D'EUROS DE CHIFFRE DAFFAIRES, 20 MLNS DEBITDA ET PLUS DE 15
MLNS DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
* FRANCHISSEMENT DU SEUIL DES 600 MLNS D'EUROS DE CHIFFRE
DAFFAIRES EN ANNÉE PLEINE POUR CHARGEURS GRÂCE À CETTE
ACQUISITION RELUTIVE SUR LES MARGES ET LA RENTABILITÉ
* CHARGEURS AJOUTE QUE PCC INTERLINING EST UNE INNOVATION
LEADER
AUX ETATS-UNIS ET EN ASIE DANS LES MATÉRIAUX DE PERFORMANCE ET
ENTOILAGES TECHNIQUES DESTINÉS À LA MODE ET AUX NOUVEAUX ACTEURS
MONDIAUX DE LA FAST FASHION
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(Rédaction de Paris)