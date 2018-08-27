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Chargeurs : Finalisation plus rapide que prévu de lacquisition de PCC Interlining

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27/08/2018 | 07:12

27 août (Reuters) - Chargeurs SA annonce lundi :

* LA FINALISATION RÉUSSIE ET PLUS RAPIDE QUATTENDU DE LACQUISITION DE PCC INTERLINING PAR CHARGEURS FASHION TECHNOLOGIES

* CHARGEURS FASHION TECHNOLOGIES ET PCC RÉALISERONT 200 MLNS D'EUROS DE CHIFFRE DAFFAIRES, 20 MLNS DEBITDA ET PLUS DE 15 MLNS DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

* FRANCHISSEMENT DU SEUIL DES 600 MLNS D'EUROS DE CHIFFRE DAFFAIRES EN ANNÉE PLEINE POUR CHARGEURS GRÂCE À CETTE ACQUISITION RELUTIVE SUR LES MARGES ET LA RENTABILITÉ

* CHARGEURS AJOUTE QUE PCC INTERLINING EST UNE INNOVATION LEADER AUX ETATS-UNIS ET EN ASIE DANS LES MATÉRIAUX DE PERFORMANCE ET ENTOILAGES TECHNIQUES DESTINÉS À LA MODE ET AUX NOUVEAUX ACTEURS MONDIAUX DE LA FAST FASHION

* Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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